محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير وتجميل المدينة (صور)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة مسائية موسعة لمتابعة عدد من مشروعات التطوير والتجميل بمركز ومدينة سوهاج، شملت أعمال رفع كفاءة مداخل المدينة ومتابعة مشروع إنشاء كوبري مشاة بمنطقة "الثلاث كباري".

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير المدخل البحري لسوهاج، والتي تشمل إنشاء جدارية فرعونية وحديقة عامة ونافورة حديثة، إلى جانب تحسين الأرصفة وأعمدة الإنارة والتوسع في المساحات الخضراء. وشدّد على أهمية إبراز الهوية البصرية والتاريخية للمحافظة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال 20 يومًا.

كما تابع المحافظ أوضاع الكافيهات والمحال التجارية بالموقع، وأصدر توجيهات بإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص وخطوط التنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال تطوير مدخل سوهاج من ناحية "جزيرة شندويل"، التي تتضمن إنشاء بوابة جديدة وأسوار جانبية وتحسين الإنارة والدهانات، في إطار خطة لإضفاء طابع بصري مميز.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع كوبري المشاة أعلى السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، حيث استمع لشرح من مسؤولي الطرق والكباري حول نسب التنفيذ الحالية والمعوقات، ووجّه بتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل لما للمشروع من أهمية في تعزيز سلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، والسيدة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والدكتور محمود أبو الفتوح عضو هيئة التدريس بكلية الآثار، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.