محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تحديث بيانات العقارات المتهالكة

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بسرعة تحديث قاعدة بيانات العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط داخل نطاق كل حي، مع إجراء حصر شامل لحالتها الفنية، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها، والإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة لضمان السلامة العامة للسكان.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، الثلاثاء، لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة خلال عطلة عيد الأضحى، ضمن إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف.

وأكد المحافظ أهمية دعم المظهر الحضاري للمدينة، مثمنًا جهود الوحدات المحلية، مع التشديد على معالجة أوجه القصور، والبناء على مكامن القوة في الأداء الحكومي، لضمان استدامة الخدمات وتقديمها بكفاءة للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة عقود مستأجري الشواطئ ورفع كفاءة نظافتها، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، مع تشكيل غرف عمليات بالأحياء للتعامل الفوري مع المخالفات، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المخالفين.

وشهد الاجتماع عرضًا لأبرز الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال عطلة العيد، بهدف تلافيها خلال موسم الصيف المقبل، حيث شدد المحافظ على أهمية تعزيز العمل الميداني، خاصة في ملفات النظافة العامة، وانضباط الأسواق، وتنظيم حركة المرور، مع محاسبة أي تقصير في الأداء.