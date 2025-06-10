الطبيب هرب.. وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة في المنيا

المنيا – جمال محمد:

توفيت سيدة أثناء خضوعها لعملية ولادة قيصرية داخل عيادة خاصة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، في واقعة تسببت في حالة من الغضب بين الأهالي، خاصة بعد أن غادر الطبيب المعالج موقع الحادثة وفرّ هاربًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة السيدة داخل غرفة العمليات، رغم دخولها العيادة وهي في حالة صحية مستقرة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الطبيب الجراح ويدعى "أ. أ" أجرى عملية التخدير بنفسه قبل وصول طبيب التخدير، وهو ما رجّح وقوع خطأ طبي أدى إلى الوفاة، بحسب شهادة الطبيب المتخصص في التخدير الذي أكد أنه وصل إلى العيادة بعد وقوع الحادث.

وفرّ الطبيب فور تدهور حالة المريضة ووفاتها، خشية تعرضه لأهالي السيدة المتوفاة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت تصريحًا بدفن الجثمان، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الطبيب المتهم.