سوهاج تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج انطلاق المرحلة الثانية من المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بدءًا من صباح غد الأربعاء، وذلك في إطار دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المراجعات ستُقام يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بقاعة نادي المحليات بمدينة سوهاج، وتشمل مختلف المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ويشارك فيها نخبة من المعلمين المتخصصين لتقديم محتوى أكاديمي داعم للطلاب استعدادًا لخوض الامتحانات النهائية.