نفوق 25 رأس ماشية في حريق هائل بالمنوفية (صور)

المنوفية – أحمد الباهي:

شهدت قرية كفر الجلابطة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حريقًا هائلًا اندلع في عدد من حظائر الماشية، ما أسفر عن نفوق 25 رأس ماشية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بنشوب حريق في حظائر تقع بجوار المقابر، مشيدة بالأخشاب والبوص والقش، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمناطق مجاورة.

ووفقًا لمصدر محلي، فإن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ناتج عن وصلة كهربائية عشوائية داخل إحدى الحظائر، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحظائر المجاورة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.