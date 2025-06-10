ضبط 9.5 طن دقيق بلدي مدعّم محظور تداوله بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:



أعلنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعّم المحظور تداوله، بلغت 9 أطنان و500 كيلوجرام، خلال حملة تفتيشية نفذتها الرقابة التموينية، وذلك ضمن جهود مكافحة تهريب السلع التموينية المدعّمة إلى السوق السوداء.



وأوضح سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن المضبوطات كانت محملة على سيارة نصف نقل، بواقع 150 شيكارة داخل شكائر بيضاء و40 شيكارة خضراء اللون تم إخفاؤها أسفل الحمولة، وتبين أن الشحنة كانت مخصصة للاستخدام في المخابز البلدية المدعّمة، ما يجعل تداولها في السوق أو نقلها غير قانوني.



وأضاف شبل أنه تم كذلك ضبط تاجر تمويني يستخدم بطاقات تموين دون حضور أصحابها، في مخالفة صريحة تهدف للاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين.



