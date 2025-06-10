لأول مرة.. ولادة 3 توائم بمستشفى العدوة المركزي في المنيا (صور)

المنيا – جمال محمد:

شهد مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، أول حالة ولادة لثلاثة توائم منذ افتتاحه، في سابقة نادرة أدخلت السرور على الطاقم الطبي وأسرة المولودين.

وأكد الدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى، أن الأم وأطفالها الثلاثة بحالة صحية جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قدم الرعاية الكاملة منذ لحظة دخولها وحتى خروجها من غرفة العمليات.

وأشرف على العملية القيصرية فريق طبي من قسم النساء والتوليد ضم الدكتور محمد الفولي، والدكتورة ابتسام حسن، والدكتور أحمد صلاح استشاري التخدير، إلى جانب طاقم تمريض متخصص.

وأوضح سعد أن العملية تعكس جاهزية المستشفى وكفاءة أطقمه، معتبرًا أن هذه الولادة تمثل علامة فارقة في سجل خدماته الطبية، خاصة وأنها تأتي ضمن سلسلة النجاحات التي حققها منذ بدء تشغيله.

يُذكر أن مستشفى العدوة المركزي، الذي أُنشئ بتكلفة بلغت 770 مليون جنيه، يضم 135 سريرًا، و25 ماكينة غسيل كلوي، و26 حضانة للأطفال المبتسرين، و28 سريرًا للعناية المركزة للكبار و7 أسرة للأطفال، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات متطورة.