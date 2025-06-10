مصرع فتاة سقطت من لعبة ملاهي بنادٍ شهير في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من إحدى ألعاب الملاهي داخل نادي الجامعة القديمة بمحافظة الإسماعيلية، في حادث مأساوي وقع بجوار مزلقان الدوحة.

وبحسب هيئة الإسعاف، سقطت الفتاة من ارتفاع كبير أثناء ممارسة إحدى الألعاب الترفيهية، ما أدى إلى إصابتها بتهشم شديد في الجمجمة ووفاتها في الحال. وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث أجرت المعاينة الأولية وبدأت النيابة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة ومراجعة مدى الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة داخل موقع الملاهي.

وكشفت التحريات أن الضحية تُدعى جنات علي عبد الفتاح، وتبلغ من العمر 15 عامًا، وتقيم بمنطقة أبو بلح بالإسماعيلية، وكانت برفقة أسرتها وقت وقوع الحادث.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسط مطالب شعبية بتشديد الرقابة على أنشطة الملاهي وضمان الالتزام بمعايير الأمان حفاظًا على سلامة الزوار.