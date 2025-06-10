جامعة سوهاج الأولى مصريًا في استخدام أتوبيسات "نصر سكاي" (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد

أصبحت جامعة سوهاج أول جامعة مصرية تعتمد رسميًا على أتوبيسات "نصر سكاي" المحلية الصنع في أسطول النقل الجامعي، وذلك في خطوة تعكس دعمها لتوجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات وتعزيز المنتج الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى مصنع شركة النصر لصناعة السيارات بوادي حوف في حلوان، حيث شهد مراسم تسليم الدفعة الجديدة من الأتوبيسات لجامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال ومسؤولي الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح شيمي أن المصنع أعيد تشغيله مؤخرًا ضمن خطة الدولة لإحياء شركة النصر للسيارات، وأن أتوبيسات "نصر سكاي" تُنتَج بمواصفات عالمية وبمكوّن محلي يصل إلى 60%، وتلبي معايير الجودة والسلامة. وأكد أن تسليم الأتوبيسات لجامعة سوهاج يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والصناعية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشارك عدد من طلاب الجامعة في جولة داخل المصنع للاطلاع على خطوط الإنتاج المحدثة، في إطار تعريفهم بتفاصيل المشروع الصناعي، وأهميته للاقتصاد الوطني.

من جهته، أشار الدكتور النعماني إلى أن الجامعة اتخذت قرارها بالاعتماد على الأتوبيسات المحلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف استيراد المركبات الحكومية، وتأكيدًا على التزامها بدعم الصناعات المصرية. وأضاف أن الأتوبيسات الجديدة ستُستخدم في خدمة المستشفيات الجامعية ووسائل النقل الداخلية، نظرًا لما توفره من راحة وأمان للركاب، إلى جانب تجهيزها بمواصفات فنية متقدمة وتصميم عصري.

وأشاد النعماني بجهود وزارة قطاع الأعمال في إعادة تشغيل شركة النصر بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، معتبرًا أن عودة الإنتاج تُمثل خطوة استراتيجية لإحياء أحد أبرز رموز الصناعة الوطنية.

يُذكر أن أتوبيس "نصر سكاي" السياحي يتسع لـ50 راكبًا، ويجمع بين التصميم الحديث والمواصفات التقنية المتطورة، وتم تطويره بالتعاون مع شركة "يوتونج" الصينية. ويُعد إطلاقه جزءًا من خطة الحكومة لإعادة بناء قاعدة إنتاجية متقدمة في قطاع السيارات.