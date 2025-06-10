وزير الأوقاف كرمه.. إمام نظف مسجدًا بعد إعياء العامل: تصرفت كما تعلمت

الغربية - مروة شاهين:

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشيخ حافظ راضي حافظ قويدح، الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الشيخ قويدح في العناية بالمسجد الذي يشرف عليه، حيث تولى بنفسه نظافة المسجد بعد إصابة عامل النظافة بحالة إعياء شديدة منعته من استكمال عمله.

وقد انتشرت صور للشيخ أثناء قيامه بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر الشيخ حافظ قويدح، إمام مسجد دنوشر بمركز المحلة الكبرى، عن شرفه وتقديره وفخره بهذا التكريم.

وأوضح في تصريحاته لـ"مصراوي" أن الحادثة وقعت قبل يومين، حيث كان من المقرر إقامة عزاء في دار المناسبات التابعة للمسجد. وعندما تفاجأ بمرض عامل النظافة وإصابته بإعياء شديد، قام هو بتنظيف المسجد ودار المناسبات لضمان جاهزيتهما لاستقبال المعزين على أكمل وجه.

وأشار إلى أن أحد عمال المسجد قام بتصويره دون علمه ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشيخ حافظ أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا أمس من مكتب وزير الأوقاف يبلغه برغبة الوزير في لقائه صباح اليوم الثلاثاء لتكريمه على ما قام به، مؤكدًا أن فعله كان نابعًا مما تعلمه من الإنسانية والرفق بالناس، وحرصًا منه على الحفاظ على المظهر النظيف للمسجد باستمرار.

من جانبه، منح وزير الأوقاف الشيخ حافظ قويدح درع الوزارة ومكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه. وأكد الوزير أن الوزارة بتكريمها للشيخ قويدح تكرّم معاني القدوة والتفاني في خدمة بيوت الله لدى جميع الأئمة على مستوى الجمهورية، الذين يؤدون واجبهم دون انتظار إشادة أو تكريم.

وشدد على أن الوزارة، كما تحرص على إنفاذ القانون بحسم في مواجهة أي إهمال أو فساد، فإنها تحرص كذلك على تكريم وإبراز كل نموذج مشرف ومتفانٍ في أداء رسالته.