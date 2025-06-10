محافظ سوهاج يكرّم مسؤولًا زراعيًا تعرّض للاعتداء في حملة تعديات

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قرر محافظ سوهاج، اللواء د. عبد الفتاح سراج، صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 5 آلاف جنيه للمهندس طلعت شوقي بشير، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، وتكليفه بتولي مهام مدير إدارة البساتين بديوان مديرية الزراعة، وذلك تقديرًا لتفانيه في أداء عمله، عقب تعرّضه للاعتداء أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أرض زراعية بقرية "ونينة الشرقية".

وجاء القرار عقب زيارة وزير الزراعة المهندس علاء فاروق للمحافظة، حيث تفقد رفقة المحافظ الحالة الصحية للمهندس طلعت شوقي في المستشفى الجامعي الجديد بمدينة الكوامل، واطمأنا على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

أكد المحافظ أن تكريم الموظفين المخلصين يعكس حرص الدولة على دعم من يلتزمون بتنفيذ القانون، مشددًا على استمرار جهود مكافحة التعدي على الأراضي الزراعية.