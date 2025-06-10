إحالة 3 متهمين للمفتي بتهمة القتل والشروع فيه بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة ثلاثة من بين سبعة متهمين في واقعة قتل مواطن والشروع في قتل شقيقه بمحافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما نُسب إليهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى موعد الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفى سعيد عبد الحميد الخُدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وبأمانة سر كل من محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين: صفوت أ. ع (23 عامًا، هارب، بلا عمل)، عزت أ. ع (21 عامًا، هارب، بلا عمل)، أحمد إ. ز (37 عامًا، هارب، بلا عمل)، محمد ط. ف (20 عامًا، محبوس، عامل محارة)، منتصر ج. إ (49 عامًا، محبوس، مقاول)، أحمد م. ج (21 عامًا، محبوس، طالب)، ومحمد أ. ل (24 عامًا، محبوس، سائق)، وجميعهم من سكان قرية ميت الحوفيين بدائرة مركز شرطة بنها، قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق المجني عليه محمد أحمد جودة يوسف، في يوم 19 ديسمبر 2024.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة، حيث أعدوا أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وحشوها بالذخائر، وكمنوا له في المكان المتوقع مروره به، ثم أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية بنية إزهاق روحه، مما أسفر عن مقتله، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل شقيق المجني عليه، جودة أحمد جودة يوسف، بالطريقة ذاتها، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل نتيجة عدم إصابته بالأعيرة النارية التي أطلقوها.

وأفاد قرار الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا، بالذات والواسطة، أربع بنادق آلية نارية مششخنة، وذخائر غير مرخصة تُستخدم في تلك الأسلحة، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش وعدد 2 فرد خرطوش) دون مسوغ قانوني، كما حازوا ذخائر خاصة بتلك الأسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة.