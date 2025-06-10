السيطرة على حريقين في محل ملابس ومقهى بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وقوع حريقين منفصلين في كل من وسط المدينة ومنطقة العوامية، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

في الحادث الأول، اندلع حريق هائل داخل محل ملابس جاهزة بشارع المدينة وسط الأقصر، حيث تلقت غرفة عمليات مديرية الأمن بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال المجاورة. وأظهرت التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة امتداد ألسنة اللهب من مخلفات قمامة أشعلها صاحب المحل أمامه، لتنتقل النيران عن طريق الخطأ إلى الداخل.

أما في الحادث الثاني، فقد نشب حريق آخر داخل أحد المقاهي في منطقة العوامية جنوب المدينة، مساء اليوم، وأسفر عن تفحم محتوياته بالكامل، دون تسجيل إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران سريعاً والسيطرة على الوضع.

تم تحرير محضرين بالواقعتين، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.