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بعد تسمم 42 في العيد.. قرار من النيابة بشأن صاحب مطعم شهير بالمنيا

04:57 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

حبس صاحب مطعم شهير بالمنيا

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المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز ملوي، اليوم الثلاثاء، بحبس صاحب مطعم مشويات شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء القبض عليه لورود بلاغات من مواطنين إثر إصابتهم بتسمم غذائي خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عقب تناولهم وجبات من المطعم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المطعم "أ. ج" 30 عامًا، يقيم بندر ملوي، مساء أمس الاثنين، وتم تحويله إلى النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن، بلغ عددهم 42 مواطناً.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها للوجبات ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.

كما تم إخطار لجنة الأغذية بمديرية الصحة لفحص المطعم المذكور وأخذ عينات من الطعام وفحصها.

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