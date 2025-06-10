المؤبد لعامل وعمه بتهمة قتل شاب بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل وعمه، لاتهامهم بإنهاء حياة شاب طعنا، وذلك إثر منعه للمتهم الأول من معاكسة فتاة، وألزمتهم بالدعوى المدنية لوالدة المجني عليه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

تعود أحداث القضية ليوم 2024/9/14 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين :- "إبراهيم.ع.ا" 23 سنة - عامل، و"هاني.ا.ا" 42 - ميكانيكي سيارات في القضية رقم 23147 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 4374 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما قتلا المجني عليه محمود علي محمد إمام عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية واعدا لهذا الغرض سلاح أبيض (مطواة).

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وولد الشجار والمشادة بين المتهم الأول والمجني عليه لديه نية قتله حال تواجد الثاني على مسرح الواقعة للشد من أزره والحول دون إغاثة المجني عليه ، فما أن ظفر به وسدد له طعنه استقرت بجسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص سلاحاً ابيض (مطواة)،على النحو المبين بالتحقيقات.