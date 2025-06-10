هزمه السرطان.. الإسكندرية تودع نجم التنس أدهم صالح في جنازة مهيبة- صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شيّع المئات من أهالي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جنازة اللاعب أدهم صالح، نجم التنس الأرضي بنادي سموحة، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

ودع المشيعون الراحل أدهم في جنازة مؤثرة انطلقت من مسجد المواساة بمنطقة باب شرقي بعد أداء صلاة الجنازة، حيث ودّعه زملاؤه وأفراد أسرته وأعضاء النادي بدموع وأسى.

وجرى نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة الناصرية غرب الإسكندرية، حيث وُوري الثرى، وسط مشاعر الفقد التي خيّمت على المشيعين، الذين استذكروا مشوار الراحل الحافل بالإنجازات الرياضية والأخلاق الرفيعة.

مسيرة رياضية وأكاديمية مميزة

كان اللاعب أدهم صالح أحد أبرز نجوم التنس في نادي سموحة، حيث بدأ مشواره الرياضي منذ الصغر، وتألق في بطولات الجمهورية، محققًا لقب بطولة الجمهورية لفردي وزوجي الرجال عامي 2021 و2022، كما وصل إلى المربع الذهبي في الدوري الممتاز عام 2020.

وعلى الصعيد الأكاديمي، تخرّج الراحل في كلية التجارة شعبة تمويل واستثمار (لغة إنجليزية) من جامعة الإسكندرية، وكان قائد منتخب الجامعة في التنس لعدة سنوات، محققًا إنجازات مميزة في البطولات الجامعية.

إلى جانب مسيرته الرياضية، كان صالح ناشطًا في لجنة الشباب بنادي سموحة، حيث ساهم في دعم المبادرات الرياضية والشبابية داخل النادي، كما حصل على شهادة تدريب من الاتحاد الدولي للتنس الأرضي، وعمل محاسبًا في دولة الإمارات، مواصلًا مسيرته المهنية بنفس روح الالتزام والطموح التي ميزته طوال حياته.

رحيله ترك أثرًا في قلوب الجميع

قبل وفاته، عانى أدهم صالح من مرض سرطان الدم، حيث خاض رحلة علاج طويلة، لكن المرض كان أقوى من إرادته الصلبة، وبعد إعلان رحيله، أعلن نادي سموحة الحداد وتعليق الأنشطة لمدة ثلاثة أيام تعبيرًا عن حزنه لفقدان أحد رموزه الرياضية.