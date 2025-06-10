محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول دبلوم المدارس الصناعية

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام 3 سنوات"، بالمقر الكائن بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.

تابع المحافظ سير العمل داخل الكنترول، الذي يعمل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، ويشرف على امتحانات 45 ألفاً و334 طالباً وطالبة من محافظات المنيا، و أسيوط، و سوهاج، والوادي الجديد، حيث يضم الكنترول أكثر من 500 موظف موزعين على عدة أقسام تشمل التقدير، و التسلسل، و الحاسب الآلي، والإحصاء، وغيرها من الوحدات المتخصصة.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تفقدها حجرات اللجنة على توفير كافة أوجه الدعم لمنظومة العمل بالكنترول، وتهيئة الأجواء لإنجاز كافة الأعمال بشكل منضبط ودقيق دون أية معوقات.

وشددت على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، حيث جرى التأكيد على تحري الدقة في مراجعة أوراق الإجابات، والدقة في تنفيذ مراحل استلام أوراق الإجابة إلى أن يجري تقدير الدرجات ثم مرحلة الرصد والمراجعة.