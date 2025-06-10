وحدة متنقلة للكشف المبكر عن الأورام بزاوية صقر في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تُطلق مديرية الصحة بالبحيرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، السبت المقبل، فعاليات الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن الأورام (الماموجرام) بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، وتستمر لمدة 10 أيام.

توفر الوحدة المتنقلة مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الفحص الإكلينيكي، والفحص بجهاز السونار، بالإضافة إلى إجراء أشعة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار منظومة طبية متطورة تهدف إلى تعزيز الوقاية وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للسيدات في قرى ومراكز المحافظة.

كما تقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية الأخرى، والتي تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، إلى جانب التوعية والعلاج المبكر للأورام السرطانية. وتستهدف هذه الخدمات السيدات من سن 18 عامًا فأكثر، وتُقدم الفحوصات مجانًا بالكامل، يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصحة المرأة، وأن الكشف المبكر عن الأورام يُعد أداة حيوية في إنقاذ الأرواح وتحقيق الوقاية والعلاج في مراحله الأولى.

وناشدت محافظة البحيرة، السيدات بالتوجه إلى الوحدة المتنقلة في الموعد المحدد، مع إحضار بطاقة الرقم القومي، للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي، انطلاقًا من الإيمان بأن الوقاية والكشف المبكر هما خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض الخطيرة.