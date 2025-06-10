ميناء سفاجا يستقبل 31 ألف طن ألومنيوم من إندونيسيا

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وسجلت تداول 32 ألف طن بضائع عامة ومنوعة، و97 شاحنة و16 سيارة ملاكي، كما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 255 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 31600 طن بضائع و90 شاحنة و10 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع و7 شاحنات و6 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة DENSA SEAL اليوم الثلاثاء وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم، قادمة من إندونيسيا والسفينة XIE HAI YONG FENG قادمة من جدة لشحن 44 ألف طن فوسفات صب، وسجل ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و97 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث للسفينتين ايلة وأور.