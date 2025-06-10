ذبح 101 أضحية بمجزر طور سيناء خلال عيد الأضحى

جنوب سيناء - رضا السيد:

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى ذبح أكثر من 101 أضحية داخل المجزر الآلي بمدينة طور سيناء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاستعدادات الشاملة التي تنفذها المديرية لاستقبال الأضاحي.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري في تصريح اليوم، أنه جرى تقديم خدمات الذبح بالمجان داخل المجازر الحكومية للمواطنين، وتكثيف أعمال الرقابة البيطرية على اللحوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير لحوم صالحة وآمنة للاستهلاك الآدمي، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم

وأكدت أنه جرى تجهيز المجازر وتطهيرها مسبقًا لاستقبال المواطنين، وتوفير الأطباء البيطريين والفنيين لمتابعة عمليات الذبح، والكشف البيطري الفني على الأضاحي، مشيرة إلى أن جميع أعمال الذبح التي جرت خارج المجازر كانت تحت إشراف مباشر من مديرية الطب البيطري.

وأشرت إلى أنه جرى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.