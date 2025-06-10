مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى التخصصي، إثر انقلاب دراجة بخارية كان يستقلها، على الطريق الدائري أمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية يستقلها شاب يدعى "يوسف. أ. ف"، 16 عامًا، على الطريق الدائري أمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين إصابته بنزيف في المخ وكسر في القدمين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.