رابط مباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

كثرت عمليات البحث من قبل طلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية على موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الأربعاء الماضي في جميع اللجان المخصصة علي مستوى المحافظة لأداء الطلاب الامتحانات.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية هذا العام 126344 طالبا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 16 لجنة بإجمالي عدد 2370 طالبا وطالبة.

وأكد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، انتهت دون أي شكاوي حيث كان هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية.

يذكر أن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قد تفقد أعمال التصحيح في 3 يونيو الماضي بمقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين بمدينة المنصورة التي يجري بها أعمال الكنترول.

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية، ياسر عبد الفتاح موجه عام الدراسات الاجتماعية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكتب وكيل الوزارة.

واستقبل وكيل الوزارة الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، إذ اطلع على أعمال المقدرين مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

واطلع الرشيدي على أعمال كنترول الشهادة الإعدادية، إذ أشاد بجهود العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز.

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية مطلع الأسبوع المقبل، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية ومن ثم إعلانها بكافة المدارس.

ويمكن للطلاب الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية والحصول عليها فور اعتمادها عبر الرابط التالي اضغط (هنا)