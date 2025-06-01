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15 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع القناطر الخيرية (صور)

11:33 م الأحد 01 يونيو 2025
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  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (12)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (10)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (13)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (20)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (14)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (15)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (2)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (16)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (17)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (19)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (18)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (21)
  • عرض 15 صورة
    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (24)
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    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان حريق مصنع القناطر (22)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق اندلع في مصنع بمنطقة ميدان الحادثة بالقناطر الخيرية، وذلك بعد الدفع بـ 15 سيارة إطفاء.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتدَّ إلى المناطق المجاورة له، ودون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

ووصل منذ قليل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، يرافقهم اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، لتفقد موقع حريق مخزن بمصنع، بمنطقة الحادثة بالقناطر الخيرية.

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