قرارات حاسمة بعد تسريب امتحانات الإعدادية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت اللجنة القانونية المشرفة على امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عدة قرارات تأديبية صارمة على خلفية وقائع تسريب وتصوير امتحانات، شملت طلابًا ومراقبين ومسؤولين بلجان مختلفة.

ففي لجنة مدرسة التجاريين الرسمية للغات، قررت اللجنة إلغاء امتحان طالبة في جميع مواد الفصل الدراسي الثاني، مع حرمانها من دخول امتحانات الدور الثاني واعتبار العام الدراسي لها عام رسوب، وذلك بعد ضبطها في واقعة تصوير امتحان اللغة الإنجليزية (نموذج أ) ونشره إلكترونيًا. كما تم توقيع عقوبات إدارية على الملاحظين بخصم ثلاثة أيام من الراتب، وعلى مراقب الدور بخصم يوم واحد.

وفي السياق ذاته، قررت اللجنة استبعاد رئيس لجنة مدرسة التجاريين الرسمية للغات من مهامه، وتوقيع عقوبة خصم ثلاثة أيام من راتبه، بعد ثبوت سماحه بدخول بعض الطالبات إلى لجان الامتحان بعد الموعد القانوني المحدد في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحًا.

وفي واقعة مماثلة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية المشتركة، تم إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطالب بعد ضبطه بحوزة هاتف محمول أثناء أداء الامتحان، مع تطبيق القواعد المنظمة بشأن امتحانات الدور الثاني.

كما أعلنت اللجنة عن حرمان طالبين بلجنة مدرسة الغنايم الثانوية بنين من أداء الامتحانات واعتبار العام الدراسي لهما عام رسوب، بعد تورطهما في تصوير ورقة امتحان مادة العلوم ونشرها عبر تطبيق "تليجرام". وشملت العقوبات استبعاد الملاحظين، ومراقب الدور، ورئيس اللجنة، مع توقيع جزاء إداري بخصم خمسة أيام من الراتب لكل منهم.