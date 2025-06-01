عاملته كابنها فغدر بها.. الإعدام لعامل قتل مُسنة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وعقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقتها في منطقة الرمل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وشاكر دويدار وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات، سعيد عبد العظيم يعقوب.

ترجع وقائع القضية رقم 640 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا يفيد العثور على جثة المجني عليها "ع.أ.م"، ربة منزل، في العقد السادس من عمرها، بها إصابات بمحل سكنها بدائرة القسم.

توصلت التحريات إلى ارتكاب المتهم "ح.ف.ع" عامل، واقعة قتل المجني عليها لعلمه بتواجدها بمفردها بالشقة سكنها وتوجه إليها مستغلًا علاقتها به وجلسا معها داخل الشقة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها كانت تعامل المتهم كأحد أبنائها وقبل نحو شهر من الجريمة تقرب منها المتهم وأبدى لها رغبته في الزواج منها فرفضت لصغر سنه.

ووفقًا لأوراق القضية، ما أن ظفر المتهم بالمجني عليها حتى دفعها أرضًا وجثم فوقها راطمًا رأسها عدة مرات بالأرض، وكتم فمها بمنشفة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفين محمولين وفر هاربًا.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.