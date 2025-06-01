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ضبط 3 من تجار المخدرات في أبشواي بالفيوم

06:57 م الأحد 01 يونيو 2025

ضبط 3 من تجار المخدرات في أبشواي بالفيوم

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الفيوم – حسين فتحي:

نفّذت أجهزة البحث الجنائي بمركز شرطة أبشواي في الفيوم حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تجارة المخدرات في عدد من قرى المركز، أسفرت عن ضبط عدد من العناصر الخطرة، وذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الحملة بناءً على معلومات وردت إلى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بشأن عودة عدد من تجار المخدرات إلى نشاطهم الإجرامي. وتولّى قيادة الحملة العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، وشاركه الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث أبشواي، والنقيبان حسام عبد السميع وأدهم عاشور، معاونا المباحث.

شملت المداهمات قرى أبو شنب وشكشوك ومدينة أبشواي، حيث تم ضبط "م.ع.أ"، المقيم بقرية شكشوك، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش، ومطواة قرن غزال، ومبلغ مالي. كما تم القبض على "م.ر.ن"، المعروف بـ"كونه"، من قرية أبو شنب، وبحوزته 6 أكياس من مخدر الأيس، إلى جانب "و.أ.م"، الشهير بـ"اللاشيني"، من مدينة أبشواي، وبحوزته 12 قطعة حشيش، و5 أكياس أيس، وسلاح ناري (فرد خرطوش)، ومبلغ مالي.

تمت إحالة المتهمين إلى نيابة مركز أبشواي التي تولت مباشرة التحقيقات.

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