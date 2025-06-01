رفع الرمال من طريق تجمع النهايات لتحسين الحركة المرورية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

استجاب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمطالب أهالي التجمع التنموي والبدوي "النهايات" بمدينة رأس سدر، بإزالة تراكمات الرمال الناتجة عن الرياح الشديدة التي غطت الطريق وأعاقت حركة المرور.

وبتوجيهات المحافظ، قامت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر بإزالة الرمال وتطهير الوصلة المؤدية من الطريق الأوسط بمحافظة شمال سيناء إلى تجمع النهايات التنموي بقرية النهايات التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

واستخدمت الوحدة المحلية معدات ثقيلة لإزالة الرمال على امتداد 15 كيلومترًا، ورفعت أكثر من 500 متر مكعب من الرمال، بهدف تسهيل حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين.