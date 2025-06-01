لأول مرة خارج النقابة.. أداء قسم المحاماة بجامعة أسيوط (صور)

أسيوط – محمود عجمي:

في خطوة غير مسبوقة، احتضنت جامعة أسيوط أول جلسة لأداء القسم القانوني للمحامين الجدد خارج مقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك بمشاركة نحو 300 محامٍ ومحامية من خريجي محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

وشهدت الجلسة، التي نُظّمت بالتعاون مع نقابة المحامين، حضورًا لافتًا من شخصيات قانونية ونقابية بارزة، بينهم الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وعبدالحليم علام، النقيب العام لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بالإضافة إلى عدد من قيادات نقابتي شمال وجنوب أسيوط وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن استضافة هذا الحدث تعكس الدور المجتمعي للجامعة في دعم أبناء الصعيد، وتعزيز شراكاتها مع النقابات المهنية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تهيئة البيئة الأكاديمية والمهنية الملائمة للخريجين.

من جهته، شدد الدكتور دويب حسين صابر على أن كلية الحقوق تسعى إلى تخريج كوادر قانونية واعية تتسم بالنزاهة والقدرة على إعلاء قيم العدالة، موضحًا أن الشراكة المستمرة مع نقابة المحامين تمثل عنصرًا أساسيًا في تأهيل المحامين الجدد.

وأعرب النقيب العام عبدالحليم علام عن تقديره لتنظيم الجلسة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن أداء القسم يمثل انطلاقة حقيقية في مسار المحاماة، بما تحمله المهنة من مسؤوليات جسام في حماية الحقوق وصون العدالة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين المصرية تظل إحدى أعرق المؤسسات المهنية على المستوى العربي.

وشهدت الجلسة أجواء احتفالية، تخللها تسليم الكارنيهات الرسمية للمحامين الجدد، وتكريم كلية الحقوق بدرع تذكاري من النقابة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية.

كما نظم عميد الكلية جولة ميدانية للوفد النقابي، شملت مرافق الكلية، حيث أشاد الزائرون بالتطورات الأكاديمية والبنية التحتية الحديثة، واختتمت الزيارة بتقديم درع تكريمي للنقيب العام تقديرًا لدعمه المتواصل لمهنة المحاماة.