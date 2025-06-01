هبوط أرضي كشف المستور.. تفاصيل جديدة في واقعة آثار قصر ثقافة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كشف مصدر بمحافظة الأقصر، أن هبوط أرضي مفاجئ شهده شارع أبو الجود كان السبب الرئيسي في كشف محاولة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل التي أعلن عنها وزير الثقافة خلال زيارته المفاجئة للقصر، الذي يخضع لأعمال صيانة وترميم منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح المصدر أن أحد المسئولين تلقى شكوى من الأهالي بوجود هبوط في الطريق العام، وبعد معاينة الموقع وتتبع الأمر، تبين أن الهبوط ناتج عن حفريات سرية تمت داخل مبنى قصر الثقافة، في ما يشتبه أنه محاولة غير مشروعة للتنقيب عن الآثار.

وأشار المصدر إلى أن أحد المسئولين، أخطر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بشكوكه في وجود أعمال تنقيب عن الآثار داخل القصر، فقام الوزير العاملين بزيارة مفاجئة إلى القصر وبالفعل وجد حفرة بعمق عدة أمتار فأحال المسئولين عن القصر للتحقيق.

وأصدرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، قرارًا بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تم رصده من مخالفات جسيمة داخل قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، وذلك في أعقاب الزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، للموقعين خلال الأيام الماضية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان صادر منذ قليل، إن المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، وتكليف النيابة الإدارية بالأقصر – القسم الثاني، بتولي التحقيق، على أن يتم عرض نتائج التحقيق فور الانتهاء من التصرف.

يأتي هذا التطور بعد أن كشف وزير الثقافة، خلال جولته المفاجئة، عن وجود أعمال حفر غير مشروعة داخل قصر ثقافة الطفل، في شبهة ترجح ارتباطها بالتنقيب عن الآثار، وسط غياب تام للرقابة والإشراف من الجهات المعنية.

وكان الوزير قرر إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر إلى التحقيق الإداري، مؤكدًا أن الواقعة تعد إهدارًا للمال العام وإساءة للجهود المبذولة لتطوير البنية الثقافية.