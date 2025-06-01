انقاذ قطة سقطت من ارتفاع شاهق في البحيرة على طريقة الحماية المدنية

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انقاذ قطة سقطت من ارتفاع كبير في البحيرة، على يد شابين استخدما مفرشًا قماشيًا ببراعة تذكر برجال الحماية المدنية.

يُظهر الفيديو الشابين وهما يقفان بالمفرش في ترقب لسقوط القطة التي كانت تتشبث بلافتة عالية وتقاوم السقوط، ثم نجحا بمهارة في استقبالها أعلى المفرش، حامين إياها من الارتطام بالأرض.

حظي المقطع بإشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين على سرعة تصرف الشابين وحسن تدبيرهما، مثمنين حرصهما على إنقاذ حياة الحيوان.

روى عبدالله أبو بكر، مصور المقطع، تفاصيل الواقعة لمصراوي قائلًا: "كنت موجودًا بالصدفة في منطقة مسجد الشلبي، ولفت انتباهي القطة وهي تكافح للاحتفاظ بتوازنها أعلى اللافتة".

وأضاف: "لم أكن وحدي من لاحظها، بل انتبه إليها عدد من أصحاب المحال بالمنطقة، وسارع شابان منهما بحمل مفرش ووقفنا به أسفل القطة في انتظار سقوطها وإنقاذها".

وتابع عبدالله: "قررت توثيق المشهد بكاميرا هاتفي، وبالفعل لم تمر سوى ثوانٍ حتى انهارت مقاومة القطة وسقطت لتتلقفها أيدي الشابين وينقذاها بأعجوبة".

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