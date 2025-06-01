ارتياح بين طلاب إعدادية القليوبية لسهولة امتحاني الجبر والدراسات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عبر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم عقب أداء امتحاني الجبر والدراسات الاجتماعية، وأكدوا أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مما منحهم شعورًا بالارتياح بعد صعوبة امتحان اللغة العربية.

وأشار الطلاب إلى أن اختبار الجبر تضمن أسئلة مباشرة وواضحة، ولم يخرج عن إطار المنهج المقرر، كما تميز بالتنوع بين الأسئلة المقالية والموضوعية، مما ساعدهم على تنظيم الوقت والإجابة بسهولة.

أما اختبار الدراسات الاجتماعية فقد وصفوه بأنه سهل ومباشر، وتضمن أسئلة من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي تلقوها من المعلمين.

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2025، حيث أدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادتى الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وأعقبه امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وتمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، لداخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

وانطلقت أمس السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".