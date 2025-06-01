انفجار يهز العاشر من رمضان.. احتراق سيارة وقود أمام محطة بنزين -فيديو

شهدت مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، حادث انفجار ضخم خلف مدرسة الفكر بالمجاورة 70، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية كانت متوقفة أمام إحدى محطات الوقود.

وبحسب شهود عيان، تصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الحادث، فيما لم تتضح بعد الأسباب المؤدية للانفجار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات تصاعد الأدخنة بشكل كثيف في سماء المنطقة.

وهرع الأهالي إلى موقع الحادث في محاولة للمساعدة والسيطرة الأولية على الحريق، وذلك قبل وصول قوات الحماية المدنية.

لم ترد حتى الآن تفاصيل حول وقوع إصابات أو حجم الخسائر الناتجة عن الانفجار.