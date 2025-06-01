ندوات توعوية بمساجد الشرقية لترشيد استهلاك المياه

الشرقية - ياسمين عزت:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، سلسلة من الندوات التوعوية بالمساجد، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة، خاصة في موسم ذبح الأضاحي، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية التنسيق بين الجانبين لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد أساسي للحياة، مشيرًا إلى الدور المحوري للأئمة في إيصال هذه الرسائل عبر الخطب والفعاليات الدينية.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الندوات تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون مع الأوقاف، وتفعيلاً لمبادرة "بداية"، حيث تم توحيد خطبة الجمعة في عدد من المساجد للتأكيد على السلوكيات السليمة خلال موسم الذبح، وأهمية تجنب التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

كما شملت الفعاليات توزيع مطبوعات إرشادية على المصلين، تتضمن نصائح للحفاظ على المياه والإبلاغ عن الأعطال عبر الخط الساخن 125.

من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف، أن خطة التوعية المشتركة تهدف لتعزيز الوعي الديني والبيئي لدى المواطنين، وتأكيد دور الدين في الحفاظ على نعمة المياه.