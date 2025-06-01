إزالة 3 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأرمنت

الأقصر- محمد محروس:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة 26، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقامت الأجهزة المعنية بإزالة حالة تعدِ بالبناء على أرض زراعية بحوض 157 إصلاح زراعي بمنطقة أرمنت الوابورات، على مساحة 175 مترًا مربعًا، كما تم إيقاف أعمال تبوير وتسوية أرض زراعية بنفس الحوض وعلى الطريق الرئيسي، بمساحة تقدر بنحو 250 مترًا مربعًا.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحاميد بحري من إزالة تعدِ في المهد على أرض تابعة لأملاك الدولة بالطريق الصحراوي، حيث تم رصد إقامة أسوار من الطوب الأسمنتي على مساحة 200 متر مربع، وتمت الإزالة بشكل فوري.

شارك في تنفيذ الحملات كل من: حجازي النحاس نائب رئيس المركز، وسيد ضاحي رئيس قرية المحاميد، والمهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة الميدانية، إلى جانب مسؤولي الإصلاح الزراعي. وتمت عمليات الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية وبالتنسيق مع مركز شرطة أرمنت لتأمين التنفيذ.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة المستمرة للتصدي للتعديات على أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية.