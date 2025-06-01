وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الشهادة الإعدادية

بني سويف-حمدي سليمان:

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف، والبالغ عددهم 65 ألف 993 طالبا وطالبة، امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، اليوم الأحد، أمام 321 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

من جانبها تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لمتابعة سير أعمال الإمتحانات، و حرصت على الاطمئنان على مستوى الإمتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

وأشارت وكيل الوزارة، ‘لى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني، وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.



ووجهت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على بوابة المدرسة، وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس، والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط، إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء برفقة الطلاب أو الملاحظين، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش.