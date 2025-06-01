بسبب رش المياه.. مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بثلاث طعنات نافذة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بقرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، بسبب خلاف على رش المياه فى الطريق العام.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص وإصابة آخر في مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه يُدعى "محمد تجريدة" (45 عامًا)، يعمل موظفًا بأحد فنادق القاهرة، نشبت بينه وبين المتهم "أحمد لبن" مشادة كلامية، بسبب رش المياه أمام منزل المجني عليه وتناثرها على المتهم أثناء مروره، ما تطور إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأول بطعنتين في الصدر والرقبة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم أصيب بـ10 طعنات، منها 3 طعنات نافذة، خلال الاشتباك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.