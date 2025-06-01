رائحة كريهة تكشف وفاة رجل في منزله بالمنوفية بعد أيام من انفصاله

المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ أهالي قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مساء أمس السبت، بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارهم، مما دفعهم لإبلاغ أسرته، ليتبين لاحقًا وفاته داخل مسكنه.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة رجل يدعى "محمد حسن حافظ"، 47 عامًا، متوفى منذ عدة أيام داخل مسكنه وبكامل ملابسه.

أكد نجل المتوفى في التحقيقات، أن والده كان قد انفصل مؤخرًا عن زوجته ومرّ بأزمة نفسية، نافيًا وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

بدورها اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تقرر نقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام.