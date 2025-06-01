تفاصيل مقتل 3 أشخاص في سوهاج إثر نزاع دموي على قطعة أرض

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء أمس السبت، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية إثر مشاجرة دموية نشبت بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بالظهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود وفيات في دائرة مركز شرطة جرجا.

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرفين؛ الطرف الأول: زياد ك. خ. ر. ش (25 عامًا، عامل): أصيب بطلق ناري في الصدر وتُوفي بعد وصوله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، والشحات ن. ا. س (21 عامًا، عامل): أصيب بطلق ناري في البطن وتُوفي بعد وصوله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وكمال خ. ر. ش (56 عامًا، والد زياد)، وحمادة (48 عامًا، شقيق كمال، عامل).

الطرف الثاني: أحمد م. س. م. (36 عامًا، عامل): أصيب بطلق ناري في منتصف الصدر وتُوفي بعد وصوله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وحمادة (22 عامًا، شقيق أحمد، عامل)، مقيمان بمركز البلينا، وعامر م. م. ح. (34 عامًا، عامل)، وعبد العزيز م. ا. م. (49 عامًا، عامل)، وخالد ا. م. س. (55 عامًا، عامل).

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الرابع من الطرف الأول (حمادة) على السلاح الناري المستخدم، كما عُثر بحوزة الثالث من الطرف الثاني (عامر م. م. ح.) على السلاح الناري المستخدم، وبحوزة الخامس من الطرف الثاني (خالد ا. م. س.) على السلاح الناري المستخدم.

بمواجهة المتهمين، تبادلا الاتهامات بالاعتداء اللفظي والجسدي وإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة، مما أسفر عن الإصابات التي أودت بحياة الضحايا الثلاث. وأقر الجميع بأن سبب الخلاف هو النزاع على ملكية قطعة أرض يدعي كل طرف أحقيته فيها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.