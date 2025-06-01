

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاحد، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024– 2025.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء، في ظل أجواء هادئة ومنظمة سادت جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وشهدت لجان الامتحانات انتظامًا ملحوظًا في الحضور، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لضمان توفير مناخ ملائم يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كان طلاب الشهادة الإعدادية قد استهلوا ماراثون الامتحانات أمس السبت بأداء امتحان اللغة العربية، إذ أعرب العديد من الطلاب عن ارتياحهم لطبيعة الأسئلة التي جاءت مناسبة لمستوياتهم، دون تعقيدات أو نقاط خارجة عن المنهج الدراسي، ما ساهم في خلق حالة من الطمأنينة لدى أولياء الأمور.

وعقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عدة اجتماعات تنسيقية مع رؤساء اللجان ومسؤولي الكنترول والمطبعة السرية، بحضور عدد من قيادات التعليم بالمديرية، لمراجعة خطط التأمين والتنظيم، وضمان تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات على الوجه الأكمل.

وأكد موسى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تأتي على رأس أولويات العمل خلال هذه الفترة، مشددًا على أن اللواء أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات ويوجّه بتوفير أقصى درجات الانضباط والدعم اللوجستي لضمان نجاحها، باعتبارها من الملفات الحيوية التي تمس مستقبل أبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات، سواء داخل اللجان أو خلال التعامل مع أوراق الأسئلة والإجابات، مع التأكيد على توفير بيئة مناسبة تشمل النظافة، والإضاءة الجيدة، والتهوية داخل مقار اللجان، لضمان سير العملية الامتحانية بشكل حضاري وآمن.