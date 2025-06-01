إلغاء نتيجة طالب ومجازاة مراقبين بسبب مخالفات امتحانية في أسيوط



أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت اللجنة القانونية المشرفة على امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إلغاء نتيجة امتحان مادة اللغة العربية لأحد الطلاب بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المشتركة بقرية دوينة، مركز أبوتيج.

واعتبرت اللجنة الطالب راسبًا في جميع مواد امتحانات العام الدراسي الحالي، بعد ضبطه أثناء حيازته هاتفًا محمولًا وتصويره ورقة الامتحان داخل اللجنة.

كما أصدرت اللجنة قرارًا بمجازاة الملاحظين في اللجنة ذاتها بخصم 3 أيام من راتب كل منهما، بالإضافة إلى خصم يومين من راتب مراقب الدور، لتقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية.

كما أعلنت اللجنة فتح تحقيق عاجل في واقعة تسريب نموذج (ب) من امتحان مادة التربية الدينية بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الزين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي واقعة مماثلة، قررت اللجنة إلغاء امتحان اللغة العربية لطالب بلجنة مدرسة أحمد إبراهيم الإعدادية، بعد ضبط هاتف محمول بحوزته داخل اللجنة، مع التأكيد على تطبيق القواعد المنظمة للدور الثاني في مثل هذه الحالات.

يُذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط قد أدوا امتحانات الدور الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحانات نحو 77 ألفًا و812 طالبًا وطالبة موزعين على لجان الامتحانات بمختلف مراكز المحافظة.