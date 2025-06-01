مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد نجع سعد السعود بناحية قرية بيت داود دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما نتج عنها مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص آخر بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصاب دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين طرف أول عائلة آل شحات، وطرف ثان عائلة العوازم "البدو الرحل"؛ بسبب خلاف بينهما على مساحة أرض صحراوية بذات الناحية.

نتج عن الواقعة مقتل شخصين وإصابة شخص آخر، بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى الجامعي الجديد، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة.