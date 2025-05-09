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المركز الثقافي الروسي يقدم عرضًا للباليه "أنا بافلوفا" بدار الأوبرا بالإسكندرية - صور

11:56 م الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
  • عرض 9 صورة
    عرض باليه أنا بافلوفا
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الإسكندرية – محمد البدري:

نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، عرضًا فنيًا للباليه تحت عنوان "أنا بافلوفا"، بمشاركة طالبات قسم الباليه بالمركز، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش.

وشمل العرض مجموعة من التابلوهات الراقصة المستوحاة من أشهر أعمال الباليه العالمية، بمشاركة أكثر من 200 طالبة، فيما تولت الإخراج الفني "يكاترينا لوجينوفا" و"يوليا زيوفا".

وشهد العرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث اكتملت المقاعد قبل موعد الحفل، وسط إشادات بالمستوى الفني للطالبات وجودة الأداء، في تأكيد على نجاح التعاون الثقافي والفني بين مصر وروسيا.

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المركز الثقافي الروسي دار الأوبرا الاسكندرية عرض باليه أنا بافلوفا
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