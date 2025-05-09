مصرع طالبين غرقًا فى ترعة المحمودية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طالبان مصرعهما غرقا، أثناء استحمامهما اليوم الجمعة، في مياه ترعة المحمودية أمام قرية زيزينيا في محافظة البحيرة.

وجرى انتشال الجثتين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مركز شرطة المحمودية، بلاغًا من الأهالي بغرق طالبين بمياه ترعة المحمودية أمام قرية زيزينيا بمركز المحمودية، أثناء الاستحمام هروبا من حرارة الجو.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتبين مصرع كلا من: أحمد محمود إبراهيم أبو علي، 16 عاما، أحمد خليل فتحي خليل، 14 عاما، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.