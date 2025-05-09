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قطع مياه الشرب فى الخانكة غدًا السبت.. المواعيد والأماكن المتأثرة

10:22 م الجمعة 09 مايو 2025

قطع مياه الشرب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع المياه عن عدد من المناطق بمركز الخانكة، وهي: القلج، منشية الجبل الأصفر، وبعض مناطق عرب العيايدة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق، ضمن خطة الصيانة الدورية لضمان كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن رقم 01200288880.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توجيه فرق الصيانة بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة للتعامل الفوري مع العطل، والعمل على إعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

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