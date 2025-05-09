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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر بالقليوبية

10:04 م الجمعة 09 مايو 2025

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر، في محافظة القليوبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغا بوقوع انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مكان البلاغ بالطريق الحر، وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات ورفع السيارات المشاركة في الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر بعد البوابات وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وتسببت تعطل في الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وبدورها قامت الجهات المعنية برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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