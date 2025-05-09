4 ساعات من اللهب.. تفاصيل حريق شونة كتان شبرا ملس بالغربية -صور

الغربية - مروة شاهين:

لأكثر من أربع ساعات متواصلة، تصاعدت ألسنة اللهب لتلتهم حوالي 1000 متر مربع من محصول الكتان داخل شونة قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

ورغم الدفع بـ 25 سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، لا تزال الجهود مستمرة حتى لحظة كتابة هذه السطور للسيطرة على الحريق الهائل.

وبحسب شهود العيان من أهالي القرية، وفي مقدمتهم أشرف النوبي، بدأ الحريق عقب عصر اليوم الجمعة وامتد بسرعة ليقضي على محتويات شونة الكتان بالكامل، ليصل إلى الطريق المجاور ويشتعل في مساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع.

وفور اندلاع النيران، دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ 25 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وبتكاتف الأهالي، تم استخدام لوادر في محاولة لردم أجزاء من الحريق وعزله، إلا أن النيران لا تزال مستعرة، وتتواصل جهود الإطفاء المشتركة بين الحماية المدنية والأهالي.

وتكتسب قرية شبرا ملس أهمية خاصة، حيث تعتبر أكبر مركز لزراعة وتصنيع الكتان في مصر، وتشتهر بتصدير محصولها إلى العديد من دول العالم.

ويبدأ موسم حصاد الكتان في شهر أبريل من كل عام، ويقوم أهالي القرية بتوريد محاصيلهم اليومية إلى الشون، ليتم نقلها لاحقًا إلى المصانع.

وأعرب الأهالي عن قلقهم البالغ، حيث أكد أشرف النوبي أن الحريق أتى على كميات ضخمة من محصول الكتان المخزن داخل الشونة، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ولا يزال يهدد الأراضي الزراعية المجاورة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة وتأمين سلامة السكان، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المنازل المحيطة بموقع الحريق في شبرا ملس، كما تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى القرية والواصلة بين مركزي سمنود وزفتى، وذلك بسبب امتداد النيران وتجنبًا لوقوع كوارث.

يأتي هذا الحريق بعد ساعات قليلة من تمكن قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق هائل آخر اندلع عصر اليوم في مزرعة مواشي وامتد إلى شونة للكتان بقرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود، والذي أسفر عن نفوق 8 رؤوس ماشية واحتراق 1000 فدان من الكتان وإصابة 17 شخصًا، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في ملابسات الحريق الأول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا آخر بنشوب حريق في شونة كتان بقرية ميت هاشم بدائرة مركز سمنود، حيث انتقلت قوات الأمن والدفاع المدني إلى الموقع والدفع بـ 25 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وجارٍ الوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

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