تفاصيل ضبط مصنع تعبئة مياه غازية مقلدة داخل حظيرة مواشي ببني سويف -فيديو وصور

بني سويف - حمدي سليمان:

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت حملة مكبرة لمديرية تموين بني سويف عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة مياه غازية مقلدة، اتخذ من حظيرة مواشي بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا الغربي، مسرحًا لعملياته المشبوهة.

المعلومات التي وردت إلى المديرية، وأكدها المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، أشارت إلى قيام المصنع بغش المياه الغازية على نطاق واسع، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر يجري إعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع.

وخلال المداهمة التي جرت بالتنسيق مع مباحث التموين، تبين أن المصنع يقوم بتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لخداع المستهلكين وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المصنع المضبوط، والذي كان متواريًا داخل سور يستخدم كحظيرة للمواشي، عُثر بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام غير المطابقة للمواصفات، تشمل ألوانًا صناعية ومكسبات طعم لا تصلح للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط كميات هائلة من الزجاجات المملوءة بالمياه الغازية المقلدة والفارغة، بالإضافة إلى معدات التصنيع وتانكات التخزين.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات داخل مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.