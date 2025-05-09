تاريخ 4 قيصريات ومضاعفات المشيمة.. فريق طبي ينقذ سيدة خلال ولادة حرجة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام في التعامل مع سيدة حامل وصلت في حالة حرجة، تعاني من آلام ولادة شديدة، ولديها تاريخ مرضي من 4 ولادات قيصرية سابقة، ومصابة بمشيمة متقدمة جدًا امتدت إلى عنق الرحم وجدار الرحم الأيسر ووصلت إلى المثانة البولية.

بعد ولادة الجنين، نجحت جهود الأطباء في السيطرة الكاملة على النزيف الحاد، والتعامل مع الحالة بدقة وفقًا للإرشادات الطبية العالمية في طب التوليد (الجايدلاينز)، ونُقل 4 وحدات دم و2 وحدة بلازما لضمان استقرار الحالة، التي أصبحت الآن مستقرة.

وتكون فريق العمل الطبي المشارك من الدكتور شعبان دياب رئيس قسم النساء والتوليد، الدكتور إبراهيم نور الدين، الدكتور سمر زلابية والدكتور آلاء قابيل، وذلك تحت قيادة الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى، وبإشراف إدارة العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بقيادة الدكتور محمد سلامة.