الخامسة فجرا بتوقيت بنها.. حين حرم شاحن موبايل عاملا من زوجته وابنته

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



كعادته كل يوم يعود الأب "محمد يوسف"، من عمله في هيئة النقل العام لمنزله في عزبة حماد بسندنهور التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، يحمل في كلتا يديه طعام وفاكهة لأطفاله الصغار ليعوضهم عن الساعات التي قضاها في عمله، ولكن عودته هذه المرة كانت مختلفة، حيث تفاجئ بأهالي العزبة يقفون أمام منزله في محاولة لإنقاذ أسرته من حريق اندلع داخل شقته السكنية.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الخامسة فجرًا، حينما اكتشفت طفلة من المنزل المجاور خروج دخان كثيف من شقة الجيران لتهرول إلى الداخل وتوقظ والدتها التي اكتشفت وجود حريق داخل الشقة التي كان بداخلها الأم "منى" و أطفالها الثلاثة.



وفق ما ذكره شهود العيان، خرجت الجارة مهرولة لتوقظ أهالي العزبة "الحقونا بيت محمد بيولع وعياله جوه"، وما هي إلا لحظات تجمع خلالها أهالي العزبة، في محاولة لإنقاذ الأم وأطفالها، ولكن جحيم النيران وسحابة دخان أطبقت على الأجواء، هرع الجيران لإنقاذ قاطني الشقة، فنقلوا الأطفال: يوسف محمد يوسف، 10 سنوات، ورجب محمد يوسف، 8 سنوات، ورحاب محمد يوسف، 3 سنوات وبصحبتهم الأم إلى المستشفى، ولكن فور وصولهم المستشفى فارقت الأم وابنتها "رحاب" الحياة.



كشفت التحريات الأولية، بحريق نشب بمنزل مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد بسندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، أن ماسا كهربائيا بشاحن الهاتف المحمول تسبب في الحريق الذي أسفر عن مصرع أم وابنتها وإصابة اثنين آخرين من أولادها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق ومعرفة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية بسندنهور، دائرة مركز شرطة بنها.

وانتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

اقرأ أيضًا:



بسبب شاحن موبايل.. تفاصيل مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أسرتها في حريق بالقليوبية





