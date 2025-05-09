النار أكلت محصول ألف فدان و 8 مواشي.. السيطرة على حريق شونة كتان فى الغربية

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق هائل، اليوم الجمعة داخل مزرعة مواشي وامتد إلي شونة الكتان، بقرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة سمنود.

وأسفر الحريق عن نفوق 8 من رؤوس ماشية وحريق محصول 1000 فدان كتان وإصابة 17 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة مواشي بقرية العزيزية، وامتد إلى شونة كتان.

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية، بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث وصل عدد سيارات الإطفاء 12 سيارة، بينما جرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء من شركة مياه الشرب والصرف الصحي و3 فناطيس مياه كبيرة، والسيطرة على النيران.

وتجري الآن عمليات الإخماد والتبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، بجانب حصر الخسائر المادية التي خلفها الحريق.